Top 3 destinatii turistice muresene in 2021

Judetul Mures a fost vizitat in anul 2021 de 356.348 de turisti, potrivit unui raport despre principalii indicatori economico-sociali in judetul Mures in anul 2021 facut public de Directia Judeteana de Statistica Mures."In anul 2021 structurile de cazare turistica existente in judetul Mures au fost gazda unui numar de 356.348 de turisti, cu 112.084 mai multi fata de anul 2020, respectiv o crestere de 45,9%, care au efectuat un numar de 728.351 de innoptari, cu 23.5311 mai multe fata de anul ... citeste toata stirea