Tren de mare viteza prin Sighisoara? "Visam cai verzi pe pereti"

"Romania toaca din nou bani pe cai ferate de mare viteza. Visam cai verzi pe pereti, in conditiile in care tara noastra nu este capabila sa intretina reteaua conventionala. In 20 de ani nu s-a pus in teren o strategie de reparatii capitale si modernizare care sa aduca beneficii semnificative.A aparut in spatiul public proiectul de hotarare de guvern de aprobare a unui plan de actiune, creat de "expertii" din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI). Acesta propune realizarea unui ... citeste toata stirea