Un nou proiect imobiliar prinde contur in Targu Mures

Alesii locali ai municipiului Targu Mures sunt invitati sa aprobe, intr-o sedinta viitoare de lucru, obiectivul de investitii "PUZ Introducere in intravilan si dezmembrare teren in vederea construirii de locuinte unifamiliale", proiect care momentan se afla in dezbatere publica pe pagina web a Primariei municipiului Targu Mures, www.tirgumures.ro, sectiunea Informatii publice/ Arhitect sef/ Urbanism/ Documentatii urbanism PUZ-PUD/ Aflate in dezbatere publica/ 2021/ Decembrie.Detalii despre ... citeste toata stirea