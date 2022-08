Consilierii locali ai comunei Albesti au aprobat recent, intr-o sedinta de lucru care s-a desfasurat in data de 21 iulie 2022, demersurile pentru realizarea unei centrale fotovoltaice in comuna Albesti, pe o suprafata de 14.800 de metri patrati de teren, identificat in C.F. nr. 50224 Albesti. Totodata, alesii locali au aprobat si initierea Planului Urbanistic Zonal si aprobarea documentatiilor aferente pentru realizarea ... citeste toata stirea