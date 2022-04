"Unda verde" pentru un proiect imobiliar in Corunca

Alesii locali ai comunei Corunca au aprobat, intr-o sedinta ordinara de lucru care a avut loc in data de 31 martie, documentatia de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) "Parcelare teren in vederea construirii de locuinte unifamiliale, strada Castelului fara numar - Corunca".Investitia apartine societatilor Serafo Construct SRL si SC Art Construct Mures SRL (viitori proprietari) si va fi realizata pe un teren in suprafata de 3.500 de metri patrati aflat in proprietatea sotilor Mihai si Ligia ... citeste toata stirea