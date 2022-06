Utilaje de tamplarie scoase la licitatie

Mures Insolvency SPRL, cu sediul in Targu Mures, strada General Gheorghe Avramescu nr. 4, in calitate de administrator judiciar al debitorului Foraj Sonde SA, in reorganizare, organizeaza licitatie publica pentru valorificarea in bloc a unui numar de 12 utilaje de tamplarie.Pretul de strigare este de 42.000 de lei, plus TVA. De asemenea, se scoate la licitatie si o pompa de noroi 2 PN 1300, pretul de strigare fiind de 24.609 de lei, plus TVA."Lista detaliata a fiecarui bun in parte este ... citeste toata stirea