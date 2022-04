Veste buna pentru muresenii de pe Campie

Din 11 aprilie se deschide un Birou de topografie-cadastru in comuna RaciuIncepand cu data de 11 aprilie 2022 in comuna Raciu se va deschide un birou de topografie-cadastru. Inginerul topograf Razvan Bugnariu, persoana autorizata ANCPI, a decis sa isi deschida un punct de lucru in zona de Campie a judetului Mures pentru a veni astfel in intampinarea numeroaselor solicitari din partea locuitorilor din zona. Biroul de Topografie-Cadastru va functiona in Comuna Raciu, Sat Raciu, str. Gheorghe ... citeste toata stirea