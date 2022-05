Hajnal Zoltan, un comerciant in varsta de 74 de ani care si-a desfasurat activitatea pana in data de 3 mai 2022 la Platoul Cornesti din Targu Mures, a anuntat joi, 12 mai 2022, ca intra in greva foamei pe durata nelimitata.Protestul se desfasoara in fata Primariei Municipiului Targu Mures, ... citeste toata stirea