VIDEO: Luminita Balazs, despre femeie si frumos

Creatoarea de moda targumureseanca, Luminita Balazs a inceput in urma cu sapte ani o calatorie in domeniul modei, cu bune si cu rele dar increzatoare in fortele proprii si ale echipei. Rezultatele s-au materializat atat in tara cat si in strainatate. Prin urmare piesele create de Luminita Balazs sunt purtate de femei frumoase din diferite colturi ale lumii. Luminita a plecat din domeniul bugetar pentru a-si urma instinctul ce i-a dictat drumul catre podiumurile lumii, catre frumos."Afacerea a ... citeste toata stirea