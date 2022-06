VIDEOREPORTAJ: Flori, emotii si eleganta, la noul sediu Magnolia

In urma cu cateva zile, pe strada Rovinari nr. 11 din Targu Mures a fost inaugurat un nou spatiu, caracterizat prin eleganta si modernitate, care gazduieste Floraria Magnolia. Prezent in 11 orase din Romania, brandul Magnolia inseamna atat cea mai mare retea de florarii din tara, cat si principalul furnizor autohton de "flori si emotii" care isi desfasoara activitatea sub motto-ul "Livram flori oriunde in lume." Detalii despre noul spatiu inaugurat pe strada Rovinari nr. 11 am aflat de la ... citeste toata stirea