Ce pasiuni are actorul Leonardo DiCaprio?

Ajuns la varsta de 47 de ani, Leonardo DiCaprio ramane unul dintre cei mai populari actori de la Hollywood. Cand nu joaca in filme de top, el are insa cateva pasiuni foarte interesante.Iata care sunt acestea:1. Iubeste scufundarile - Lui DiCaprio ii place adrenalina, motiv pentru care a facut scufundari in multe locuri din lume, inclusiv dintre cele mai periculoase. La un moment dat a avut si probleme cand a fost cat pe ce sa fie atacat de un rechin. "Iubesc scufundarile si am facut ... citeste toata stirea