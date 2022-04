NUNTA ANULUI in judetul Mures, cu Florin si Sabina Salistean!

Cunoscutul si totodata indragitul maestru de ceremonii muresean Florin Salistean si aleasa inimii sale, Sabina, vor fi duminica, 1 mai, protagonistii unei mult asteptate nunti care se anunta a fi ca-n povesti.Starea civila in 2020, nunta in 2022 (ca asa-i in pandemie)Frumosul cuplu a spus "Da" in luna iulie 2020, cu prilejul unei ceremonii organizata in aer liber, in incinta Cetatii Medievale din Targu Mures. Din cauza pandemiei de COVID-19 care a panicat lumea in acele momente, cununia ... citeste toata stirea