18 Fitness Club Romania, brandul national care schimba lunar stilul de viata a mii de persoane

Fratii Ronea, Vlad si Alexandra - antrenori de fitness, sunt prezent fondatorii unei retele de companii care se claseaza pe locul II in Romania.O pasiune impartasita in familie, tatal antrenor de fotbal, iar mama prima antrenoare de aerobic din Targu Mures, s-a transmis si celor doi copii, care au ales sa transfere la nivel national conceptul de sala de fitness, un loc unde oamenii sa isi atinga potentialul si sa isi recapete increderea in ei.Loialitatea dintre cei doi frati, pasiunea comuna ... citeste toata stirea