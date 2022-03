Activitati CSM Targu Mures

Cotidianul Zi de Zi va prezinta cateva din principalele evenimente sportive aflate in calendarul sportiv al judetului Mures la care vor participa sportivi de la CSM Targu Mures.Tir cu arcul:In decursul acestei saptamani (joi - sambata) se organizeaza la Iasi campionatul national indoor juniori, unde sportivul Moreh Tamas are sanse mari de a obtine medalii in diferite probe.Handbal:Echipa din campionatul Junioare 3, din grupa "Valoare" va primi vizita echipei Energetic Ramnicu Valcea, ... citeste toata stirea