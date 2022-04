Antrenament inaintea asaltului final

In etapa a XVIII-a a Ligii I de baschet masculin CSM Targu Mures s-a impus duminica seara cu un nou scor categoric, 115-52 (31-15, 29-18, 25-8, 30-11) pe teren propriu cu CSM CSU 2 Oradea. La un asemenea scor alte comentarii nu-si mai au rostul. Muresenii abordeaza cu seriozitate fiecare intalnire, indiferent de adversar, indiferent se scorul de pe tabela. Diferenta fata de partidele cu adversare mai valoroase consta in minutele acordate jucatorilor mai putin experimentati. A fost cazul si in ... citeste toata stirea