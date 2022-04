Capat de drum pentru baschetbaliste

Pentru echipa feminina de baschet BC Sirius Muresul Targu Mures parcursul in prima editie la revenirea in Liga Nationala s-a incheiat. Clasate pe locul 6 dupa disputarea celor 22 partide a sezonului regulat, cu 12 victorii si 10 infrangeri, muresencele au avut de infruntat in turneul play-off a treia clasata, FCC Baschet Arad. Pentru calificarea in semifinalele competitiei erau necesare doua victorii din maximum trei partide. Dupa ce au invins cu 84-48 in primul joc de pe teren propriu, ... citeste toata stirea