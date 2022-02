"Complete Movement", carte-concept despre miscare lansata de luduseanul Claudiu Man

Kinetoterapeutul ludusean Claudiu Man, proprietarul unei retele de cabinete de recuperare medicala si kinetoterapie in Cluj-Napoca, a lansat o carte cu totul speciala, dedicata tuturor iubitorilor miscarii, fie ei specialisti in domeniu, sportivi amatori sau profesionisti sau oameni interesati la modul general de miscare.Biomecanica, transpusa in exemple"Complete Movement", cartea lui Claudiu Man, este un volum foarte original prin abordarea informala, degajata si cu multe accente personale, ... citeste toata stirea