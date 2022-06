CSU Scott, pe podium alaturi de campionul mondial Vlad Dascalu

In weekend-ul recent incheiat, riderii CSU Scott au participat la Campionatul National de Mountain Bike Cross Country Short Track (XCC), competitie in premiera pentru Romania si Olympic Cross Country (XCO), alaturi de cel mai titrat mountain biker din tara, Vlad Dascalu (Trek Factory Racing), pozitionat pe locul 2 in clasamentul Cupei Mondiale de MTB la XCO.Evenimentul s-a desfasurat la Cluj-Napoca, in perioada 17 - 19 iunie 2022, pe Drumul Sfantu Ioan, strada Valea Garbaului, in organizarea ... citeste toata stirea