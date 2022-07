Potrivit unui anunt publicat pe pagina de Facebook a Federatiei Romane de Dans Sportiv, doua perechi de dansatori de top international din Romania participa la The World Games 2022 Birmingham, USA, in perioada 7-17 iulie 2022.,,Romania cu doua perechi de top international la The World Games 2022 Birmingham, USA! In perioada 7-17 iulie 2022 ... citeste toata stirea