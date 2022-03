Echipa de Hochei CSM Targu Mures a imbunatatit jocul in cadrul CN U14

Potrivit unui anunt publicat pe pagina web a Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mures, www.csmtgm.ro, echipa de hochei a CSM Targu Mures a jucat in cadrul Campionatului National U14 la Targu Mures, reusind sa imbunatateasca semnificativ jocul.,,Echipa noastra a jucat pe teren propriu, cu Dunarea Galati, echipa provenita din Grupa A. In primul meci am suferit o infrangere grea, dar in al doilea meci jocul echipei noastre s-a schimbat complet. Tinerii s-au aparat cu curaj, au condus ... citeste toata stirea