European Teqball Tour, la Targu Mures

Cea mai importanta competitie de Teqball din Romania, sportul cu cea mai rapida dezvoltare la nivel mondial, la doar 5 ani de la aparitie, vine la Targu Mures. Cei mai buni jucatori de Teqball ai lumii vor fi prezenti la Targu Mures, pentru o competitie de cinci stele.Sala Sporturilor va gazdui, in perioada 29 aprilie - 1 mai, cel mai important eveniment de Teqball organizat pana acum in Romania, un adevarat show al sportului european.Federatia Internationala de Teqball (FITEQ), in ... citeste toata stirea