Evenimentele sectiilor sportive ale CSM Targu Mures

Cotidianul Zi de Zi va prezinta cateva din principalele evenimente sportive aflate in calendarul sportiv al judetului Mures.Evenimente organizate acasa:Popice: Campionat de juniori U23, masculin, eveniment organizat sambata, 26 februarie, in arena de popice de pe strada Calarasilor (sub podul Mures).Fotbal: CSM Targu Mures U17 participa duminica, 27 februarie, la un campionat amical, organizat de catre LPS Targu Mures, pe terenurile sintetice situate in Targu Mures, pe strada Insulei. ... citeste toata stirea