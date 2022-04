Format nou in Liga a IV-a

Sambata s-a disputat prima etapa a fazei a doua in Liga a IV-a Elite la fotbal. Editia actuala se disputa intr-un nou format. Dupa ce in urma cu doi ani s-a disputat abia prima etapa din retur si campionatul s-a intrerupt din cauza pandemiei, in editia precedenta AJF-urile s-au vazut nevoite sa improvizeze pentru a-si desemna o reprezentanta la barajurile de promovare in Liga a III-a. Conditia era ca participantele sa fie cel putin 4 la numar si sa dispute minimum 7 partide, unele judete ... citeste toata stirea