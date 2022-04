FOTO: Campionatul national de dans sportiv 2022. Medalii castigate de perechile din Mures

In a doua seara a Campionatului national de dans sportiv au urcat pe podium trei perechi din judetul Mures la doua categorii diferite de varsta. Cele trei perechi au obtinut cate o medalie de aur, argint si bronz, aurul fiind castigat la cea mai asteptata categorie de dans - Adulti Latino.Campionatul national de dans sportiv a avut loc in acest an la Timisoara pe 9 si 10 aprilie. La competitie au participat 339 de perechi din toate judetele tarii, impartite pe categorii de varsta (copii, ... citeste toata stirea