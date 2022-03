FOTO: Sportivii Red Dragon Reghin confirma

Federatia Romana de Arte Martiale prin Departamentul Ju-Jitsu a organizat in perioada 26-27 februarie Campionatul National de Ju-Jitsu, competitie gazduita de Centrul Sportiv Apollo din Bucuresti. Au fost prezente peste 20 de cluburi din tara si peste 300 de sportivi care au concurat la urmatoarele categorii de varsta si probe de concurs: Duo clasic/show U16 (nascuti in 2008 si 2007), masculin, feminin si mixt U18 (nascuti in 2006 si 2005), masculin, feminin si mixt U21 (nascuti in 2004, 2003, ... citeste toata stirea