Hop depasit, urmeaza duelul final

In etapa a XIX-a a Ligii I de baschet masculin CSM Targu Mures a invins in deplasare formatia Laguna Bucuresti, scor 85-68 (23-24, 25-16, 20-16, 17-12). Pentru mureseni partida cu ocupanta locului 3 in clasament a fost primul examen cu un grad de dificultate mai mare, dupa o lunga serie de jocuri in care s-au impus la scor. Gazdele aveau doar trei infrangeri, toate in confruntarile cu primele doua clasate si au oferit o replica buna, castigand chiar primul sfert la diferenta minima, revenind de