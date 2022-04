Initiere in tir cu arcul

Asociatia Club Sportiv Soimii de Mures organizeaza curs de initiere in data de 7 aprilie, de la ora 18.00, in incinta Parcului Municipal Targu Mures.Cei interesati sunt rugati sa trimita un e-mail la adresa info@soimiidemures.ro cu numarul de persoane, precum si cu numele si varsta lor.Cursul dureaza 2 ore, in care sunt prezentate normele de siguranta, echipamentul si tehnica de tragere. Costul cursului este de 50 de lei."Tirul cu arcul este un sport ce presupune concentrare si stapanire ... citeste toata stirea