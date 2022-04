Locul 4 in Liga Campionilor pentru popicare

Campioana Romaniei la popice feminin Electromures Romgaz Targu Mures a incheiat competitia finala a Ligii Campionilor pe locul 4. Ajunse in Final Four-ul intrecerilor, muresencele au cedat in fata croatelor de la KK Mlaka Rijeka, 1-7 in semifinala disputata pe arena din Gyor, Ungaria. Scorul la totalul popicelor doborate a fost favorabil cu 199 "bete" adversarelor (3483-3284), care s-au impus in 5 din cele 6 dueluri directe, cu 17-7 la raportul manselor castigate. Punctul muresencelor a fost ... citeste toata stirea