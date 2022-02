Meci important de baschet in etapa a XII-a pentru CSM Targu Mures

Potrivit informatiilor furnizate pe pagina web a Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mures, www.csmtgm.ro, liga I de baschet masculin programeaza in cadrul etapei a XII-a partida dintre echipele CSM Targu Mures si NN Ulisse Bucuresti, duminica, 20 februarie, de la ora 14.00.,,Biletele se pot procura online la adresa: https://www.bilete.ro/csm-targu-mures-nn-ulisse-baschet/ sau in reteaua Bilete.ro: in oficiile Postei Romane, magazinele Inmedio, magazinele Telekom/Germanos, magazinele ... citeste toata stirea