Meci international de volei la Targu Mures

Volei Alba Blaj va intalni miercuri, 23 februarie, de la ora 19:00, la Sala Polivalenta din Targu Mures, Eczacibasi Dynavit Istanbul, in prima mansa a semifinalelor Cupei CEV la volei feminin. Intrarea este libera, in limita a 30% din capacitatea salii si in conditiile stabilite de autoritatile sanitare nationale pentru competitiile sportive."Pentru Volei Alba Blaj, calificarea in semifinalele celei de-a doua competitii europene intercluburi reprezinta o noua performanta de succes, echipa din ... citeste toata stirea