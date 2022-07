Mihai Leu, gest de mare campion fata de copii pe care i-a accidentat

Cunoscutul pilot Mihai Leu a accidentat doi minori aflati printre spectatorii Super Rally Targu Mures, competitie contand pentru etapa a doua din Campionatul National de Super Rally, care a avut loc sambata, 2 iulie, in zona centrala din "Orasul Trandafirilor."Accidentul a avut loc in mansa a doua, la intersectia strazilor Stefan cel Mare cu Borsos Tamas, unde Mihai Leu a iesit, aparent inexplicabil, in decor, lovind cu prototipul Radical SR8 parapetul de siguranta. In urma impactului, doi ... citeste toata stirea