Muresean la Campionatul Mondial de Darts

Potrivit eurosport.ro, mureseanul Laszlo Kadar reprezinta Romania la Campionatul Mondial de Darts in perioada 2-10 aprilie, intr-o competitie transmisa in direct pe Eurosport.,,Urmeaza cel mai important meci de cand joc darts si am ceva timp. Deocamdata este culmea ca sentiment, am ajuns la cel mai inalt nivel, acesta este visul fiecarui jucator, sa ajunga la Lakeside. Ce reprezinta Lakeside? Este casa dartsului, un fel de Wembley la fotbal. Acolo s-au desfasurat primele Campionate Mondiale. ... citeste toata stirea