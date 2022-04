Mureseni cu griji si fara in Liga III

In cea de-a doua etapa a turneelor play-off si play-out ale Ligii III de fotbal cele doua echipe muresene din Seria 9 au obtinut acelasi rezultat, 2-1, diferenta constand in faptul ca Unirea Ungheni a fost invinsa, iar Avantul Reghin a obtinut victoria. Scapata de grijile retrogradarii prin clasarea pe locul 3 si participarea in play-off, Unirea Ungheni a cedat in deplasarea de la Cluj-Napoca cu Viitorul din localitate. Intre cele doua este practic duelul pentru locul 3, cu sanse pur teoretice ... citeste toata stirea