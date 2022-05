Muresenii, lipsiti de sanse si griji in Liga a III-a

In urma rezultatelor obtinute de echipele muresene participante in seria 9 a Ligii a III-a de fotbal situatia echipelor Unirea Ungheni si Avantul Reghin este in mare parte clarificata. In play-off echipa din Ungheni avea din start sanse mici de a prinde unul din cele doua locuri care vor continua cursa de promovare in liga secunda. In urma rezultatelor din ultima saptamana Unirea a iesit din orice calcule. In etapa intermediara muresenii au cedat cu 1-3 pe terenul liderului CS Hunedoara, iar in ... citeste toata stirea