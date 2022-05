Precizari oficiale despre accidentul de parasutism de la Targu Mures

Aeroclubul Romaniei a anuntat, intr-un comunicat de presa, ca accidentul petrecut marti pe Aeroclubul Targu Mures, in urma caruia un tanar de 19 ani a cazut in gol de la o inaltime semnificativa, a fost cauzat de deschiderea defectuoasa a parasutei principale.Conform surse citate, parasuta principala si cea de rezerva au fost gasite incurcate si deschise partial."Astazi, 24 mai 2022, in jurul orei 12.00, un elev parasutist al Aeroclubului Teritorial 'E. Carafoli' Mures, aflat la al 17-lea ... citeste toata stirea