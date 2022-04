Prima baza sportiva pentru Teqball din Romania, deschisa la Targu Mures

Prima baza sportiva pentru Teqball din Romania a fost inaugurata, sambata, de Primaria Targu Mures, in parteneriat cu Federatia Internationala de Teqball si Federatia Romana de Teqball, in Complexul de Agrement "Muresul", in cadrul unui eveniment adiacent circuitului European Teqball Tour, care se desfasoara in municipiu pana duminica."Noua baza are trei mese si este destinata gratuit tuturor celor care vor sa invete si sa practice Teqball si sa ajunga in competitiile internationale asa cum ... citeste toata stirea