Prima cursa de anduranta de 24 de ore cu masini electrice va avea loc la Targu Mures

Eveniment istoric pentru toti posesorii de masini electrice: seria de curse de automobile electrice Eco Grand Prix 2022 ajunge in premiera in Romania, la Targu Mures. In primul weekend al lunii iulie, pe 2-3 iulie 2023, sunt invitati toti soferii de masini electrice la Transilvania Motor Ring pentru o cursa de Slalom si o cursa de anduranta de 24 de ore.Organizat anual din 2013 si pana in prezent, in mai multe tari europene, Eco Grand Prix (ecoGP) promoveaza modul de viata sustenabil si ... citeste toata stirea