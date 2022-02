Primul esec al baschetbalistilor

In jocul restanta din etapa a IX-a a Ligii I de baschet masculin CSM Targu Mures a suferit primul esec al editiei. Muresenii au cedat partida sustinuta in deplasare cu CSU Stiinta Bucuresti, 73-66 (22-17, 21-17, 15-10, 15-22) in favoarea gazdelor. In jocul dintre singurele echipe neinvinse bucurestenii au profitat de faptul ca adversarii lor nu au putut beneficia de aportul lui Goran Martinic, care a lipsit din motive medicale si in jocul precedent si a evoluat putine minute in aceasta partida, ... citeste toata stirea