Rares Cojoc, in finala la The World Games 2022

Perechea formata din targumureseanul Rares Cojoc si Andreea Matei a ajuns pana in finala categoriei Adult Standard la Dans Sportiv, la The World Games 2022, competitie care se desfasoara in Birmingham, SUA, in perioada 7-17 iulie 2022.Perechea din Romania s-a clasat pe locul VI in finala."Probabil una dintre cele mai dificile competitii pe care le-am experimentat vreodata din cauza lungimii extreme a fiecarui dans inca de la prima runda + jetlag + crampe la coapsa si la gamba dreapta pe ... citeste toata stirea