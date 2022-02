Rasturnare spectaculoasa, victorie pretioasa

In etapa a XXI-a a Ligii Nationale de Baschet Feminin BC Sirius Muresul Targu Mures a obtinut o spectaculoasa si pretioasa victorie, 89-84 pe teren propriu cu CSM Alexandria. Victoria este cu atat mai pretioasa daca tinem cont de modul in care a fost obtinuta. Teleormanencele au castigat primele trei sferturi, 16-15, 28-23 si 23-18, dar cele 12 puncte avantaj au fost anulate de muresence in ultimul act, castigat cu 21-9. Astfel, s-a recurs la repriza suplimentara. Sirius mai reusise spre ... citeste toata stirea