Record de goluri in Liga IV

In cele opt partide din cadrul turneelor play-off si play-out ale Ligii IV Elite la fotbal s-au inscris 50 de goluri, cu o medie de 4 goluri pe meci. In play-off favoritele s-au impus categoric. Liderul ACS/MSE 1898 a invins cu 4-0 la Chirileu si pare de neoprit in drumul spre barajul de promovare in Liga a III-a. Aproape tine doar Muresul Ludus, dar scorul etapei reusit, 8-0 cu echipa din Acatari, nu o ajuta mult dupa ce in runda trecuta au cedat categoric cu prima clasata. ASA Targu Mures s-a ... citeste toata stirea