Revansa cu repetitie, avantaj Sirius

Formatia feminina de baschet BC Sirius Muresul Targu Mures a obtinut marti seara a doua victorie in confruntarea cu ACS KSE Targu Secuiesc si va sustine partidele pentru locurile 5-6 in Liga Nationala cu CSM Alexandria. In faza a doua a competitiei se disputa dueluri in sistemul doua victorii din trei, in turneele play-off si play-out mai exact. Muresencele au cedat in doua jocuri cu FCC Baschet Arad in faza "sferturilor", apoi au invins in primul joc in duelurile pentru locurile 5-8, 57-54 pe ... citeste toata stirea