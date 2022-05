S-a dat startul la Transylvania Triathlon Festival 2022 -Campionat Mondial de Multisport

Clubul Sportiv Master Ski&Bike, Federatia Romana de Triatlon si SportLife Romania, sub egida Federatiei Internationale de Triatlon, lanseaza muresenilor participarea la un eveniment sportiv unic. In ziua de marti, 31 mai 2022, de la ora 10, la sala de protocol din Cetatea Medievala, in cadrul unei conferinte de presa, au dat startul evenimentului de mare amploare Transylvania Triathlon Festival 2022 aEuro"- Campionatul Mondial de Multisport. Au participat Soos Zoltan - primarul Municipiului ... citeste toata stirea