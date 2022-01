Sala de sport noua, de 1,9 milioane de lei, intr-o comuna mureseana

Compania Nationala de Investitii SA a atribuit, in data de 30 decembrie 2021, firmei Arhi Beast SRL Cluj Napoca, un contract in valoare de 1,9 milioane de lei, fara TVA, pentru proiectarea (faza de adaptare la amplasament), acordarea de asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Construire sala de educatie fizica scolara - proiect pilot, in comuna Ogra, satul Ogra nr. 217, judetul Mures", informeaza portalul www.licitatiapublica.ro. ... citeste toata stirea