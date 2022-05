Sanse ratate de mureseni in Liga a III-a

Cele doua echipe muresene din seria 9 a Ligii a III-a de fotbal au ratat sansa de a obtine puncte importante in turneele play-off si play-out. In turneul de 4 echipe, cel in care se decid cele doua participante la barajul de promovare in Liga 2, Unirea Ungheni 2018 a remizat pe teren propriu, 0-0 cu Viitorul Cluj. Unirea ramane astfel pe locul 3, la 4 puncte in urma formatiei Metalurgistul Cugir, care a cedat pe teren propriu, 2-5 in fata liderului CS Hunedoara. Cu doar 2 puncte in urma echipei ... citeste toata stirea