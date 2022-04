Se limpezesc apele in Liga a IV-a Elite

Etapa a doua din turneul play-off al Ligia a IV-a Elite la fotbal a adus o usoara desprindere in frunte pentru ACS/MSE 1898 Targu Mures. Fruntasa seriei 1 din sezonul regulat este singura care s-a impus in ambele jocuri din faza a doua si dupa ce a surclasat cu 6-1 Muresul Ludus, castigatoarea seriei a doua, a profitat si de penalizarea cu 3 puncte a celor de la ASA. Aceasta a fost tinuta in sah in prima etapa de Academica Transilvania, care a repetat performanta si in etapa a doua, 1-1 pe ... citeste toata stirea