Semifinalistele Ligii IV pregatesc finalul

Pozitiile primelor doua clasate in cele doua serii ale Ligii IV Elite la fotbal nu erau periclitate inaintea etapei cu numarul 16. Etapa a fost in consecinta una calma, fara modificari in cele doua serii. In Seria 1 s-au inregistrat trei remize si o singura victorie, de partea oaspetilor, Muresul Rusii Munti la Sangeorgiu de Padure. Printre cele trei rezultate de egalitate a fost si cel dintre primele doua clasate, targumuresenele ACS/MSE 1898 si ASA, incheiat fara gol. A fost primul joc fara ... citeste toata stirea