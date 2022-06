Sport la Liceul Tehnologic nr. 1 Ludus

Vechiul adagiu latin care ne aminteste mereu ca mintea sanatoasa este in corp sanatos este pus in valoare in mod consecvent si la Liceul Tehnologic nr. 1 din Ludus cu orice prilej. Dupa festivitatea de incheiere a anului scolar in care a fost apreciata si premiata activitatea de la clasa a venit randul competitiilor sportive incadrate in desfasurarea Zilelor Orasului Ludus.Competitia de sah intitulata in mod sugestiv "Pionul visator" de catre profesorii Ioana si George Moise, dupa afirmatia ... citeste toata stirea