Sportivii mureseni au cucerit 5 medalii de aur la Campionatul National de inot

Potrivit informatiilor furnizate de catre reprezentantii Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mures, in patru zile sportivii mureseni au cucerit 10 medalii, dintre care 5 de aur la Campionatul National de inot.,,In patru zile sportivii nostri au cucerit 10 medalii, dintre care 5 de aur! In ultima zi a Campionatului National de inot in bazin de 50 m ce s-a desfasurat la Bacau, Nicusan Daniel (foto) a terminat pe locul trei in proba de 200 metri mixt, cu timpul de 02:06:93", au precizat ... citeste toata stirea