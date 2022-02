Stagiu de pregatire in Cipru pentru tricolorii U16

Potrivit unui anunt publicat pe pagina web a Federatiei Romane de Fotbal ( FRF ), www.frf.ro, in perioada 5-17 februarie, selectionata Romaniei U16 va efectua un stagiu de pregatire in Cipru, unde va disputa si doua meciuri de verificare impotriva nationalei similare a Ciprului.,,Partidele se vor juca pe data de 14 si 16 februarie de la ora 15.00 Cipru U16 - Romania U16 la Agia Napa, Agia Napa Municipality Stadium. Juniorii, coordonati de selectionerul Victor Ene, se vor reuni in data de 4 ... citeste toata stirea